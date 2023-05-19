Возле парламента Грузии протестуют из-за возобновления прямого авиасообщения с РФ

Несколько тысяч человек в Тбилиси в пятницу вечером собрались на акцию протеста возле грузинского парламента, протестуя против восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews.

Участники митинга, которые скандируют "Нет российским полетам", требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России. Среди присутствующих – политики, общественные активисты и рядовые граждане, отмечает издание.

Участники акции говорят, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, и страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, по их мнению, из-за этого факта целая страна может попасть под санкции.

Фото: "Эхо Кавказа"

Напомним, 19 мая самолет российской авиакомпании "Азимут", который выполнил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы, сел в Тбилиси. Это первый рейс из Москвы после снятия ограничений на прямые перелеты между двумя странами. Пассажиров на борту самолета российской авиакомпании в честь этого события угощали шампанским.

В то же время в аэропорту прошла акция протеста грузинской оппозиции и других противников восстановления прямых авиарейсов в Россию. К аэропорту стянули усиленные наряды правоохранителей.