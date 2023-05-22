Ирландия первой в мире будет маркировать алкоголь

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли в понедельник утвердил постановления, предусматривающие обязательное размещение на этикетках алкогольных напитков предупреждений об их вреде для здоровья.

Об этом пишет "Европейская правда".

Новые правила вводят комплексную медицинскую маркировку алкогольной продукции, продаваемой в Ирландии. Среди прочего, там будут содержаться данные о калорийности и количестве алкоголя.

Ирландских потребителей также будут предупреждать об опасности употребления алкоголя во время беременности, а также о рисках заболеваний печени и смертельных видов рака.

Положения постановлений, предусматривающих маркировку алкоголя, вступят в силу после трехлетнего переходного периода, то есть с 22 мая 2026 года.

"Мы стали первой страной в мире, которая сделала этот шаг и ввела комплексную медицинскую маркировку алкогольной продукции. Я надеюсь, что другие страны последуют нашему примеру", – прокомментировал глава ирландского Минздрава.

Еще в январе этого года крупнейшая ассоциация фермеров Италии Coldiretti раскритиковала намерения Ирландии ввести обязательную маркировку алкоголя.

Там считают "абсолютно неправильным" приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, характерное для скандинавских стран, к "умеренному и сознательному потреблению качественных продуктов с более низким содержанием алкоголя, таких как пиво и вино".

Италия является ключевым экспортером вина, и более половины годового дохода отрасли, или более семи миллиардов евро, обеспечивает продажа продукции за границу.