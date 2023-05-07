Правительство Эстонии почти вдвое увеличило состав Сил обороны военного времени

Правительство Эстонии существенно увеличило верхний предел численности личного состава Сил обороны военного времени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Согласно действующему плану развития государственной обороны, в военное время в личный состав Сил обороны входит 26 700 военнослужащих. Правительство увеличило это число до 43 700 человек.

По сообщению Министерства обороны, увеличение охватывает несколько важных компонентов; наземная оборона будет удвоена на 10 500 военнослужащих, а в верхний предел численности личного состава военного времени теперь будет включен дополнительный резерв в 4000 человек, который понадобится для пополнения подразделений и восстановления их боеготовности во время обороны Эстонии.

Третий важный компонент связан с укреплением обороноспособности Эстонии: добавляются должности в таких областях, как дальний огонь и противовоздушная оборона.

"Основное увеличение произойдет за счет усиления сухопутной обороны – более 10 000 резервистов будут направлены на сухопутную оборону", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Осенью этого года Силы обороны и Кайтселийт организуют крупные учения Ussisõnad для повышения боеготовности. Во время учений предназначенные для сухопутной обороны резервисты пройдут переподготовку.

Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении командующий Силами обороны во время объявления военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства.

Личный состав военного времени формируется из срочников и резервистов.

Напомним, Минобороны Эстонии заключило контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries на закупку барражирующих боеприпасов: сделка является одной из самых дорогих в истории министерства, ее стоимость составляет 100 млн евро.