Венгерский еврокомиссар поддержал Сербию и выступил против резолюции ООН по Сребренице

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, выдвинутый на эту должность Венгрией, во время двухдневного визита в Сербию поддержал ее позицию относительно проекта резолюции ООН по геноциду в Сребренице 1995 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug.

После встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем Варгеи заявил, что "не согласен с коллективным наказанием" сербского народа, которое "никогда не было частью наших ценностей и никогда не будет".

"Есть судебные решения, которые должны быть выполнены, мы уже видели, к чему приводит концепция коллективной вины. Мы должны помнить жертв в Сребренице, но мы не должны распространять коллективную вину на один народ", – считает еврокомиссар.

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Варгеи также призвал против "стигматизации" народа Сербии, который "не способствует преодолению всех ужасов войн на Балканах".

Отметим, что официальный представитель Еврокомиссии позже выразил совершенно противоположную Варгее позицию, напомнив, что ЕС официально признает события в Сребренице как геноцид и эта позиция не изменилась.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине – стране, с которой лидеры Евросоюза в марте согласились начать переговоры о вступлении.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение разницы в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.