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Венгерский еврокомиссар поддержал Сербию и выступил против резолюции ООН по Сребренице

Новости — Вторник, 14 мая 2024, 21:55 — Олег Павлюк, Венгерский еврокомиссар поддержал Сербию и выступил против резолюции ООН по Сребренице

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, выдвинутый на эту должность Венгрией, во время двухдневного визита в Сербию поддержал ее позицию относительно проекта резолюции ООН по геноциду в Сребренице 1995 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tanjug.

После встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем Варгеи заявил, что "не согласен с коллективным наказанием" сербского народа, которое "никогда не было частью наших ценностей и никогда не будет".

"Есть судебные решения, которые должны быть выполнены, мы уже видели, к чему приводит концепция коллективной вины. Мы должны помнить жертв в Сребренице, но мы не должны распространять коллективную вину на один народ", – считает еврокомиссар.

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Варгеи также призвал против "стигматизации" народа Сербии, который "не способствует преодолению всех ужасов войн на Балканах".

Парламент Республики Сербской официально отрицает геноцид в Сребренице

Отметим, что официальный представитель Еврокомиссии позже выразил совершенно противоположную Варгее позицию, напомнив, что ЕС официально признает события в Сребренице как геноцид и эта позиция не изменилась.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине – стране, с которой лидеры Евросоюза в марте согласились начать переговоры о вступлении.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение разницы в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Подробнее читайте в статье: Сербию напугали геноцидом: почему в Белграде боятся резолюции ООН по Сребренице.

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