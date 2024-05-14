Госсекретарь США в Киеве, Грузия одобрила «иноагентов», Зеленский едет в Испанию: новости дня

Київ відвідав держсекретар США. Серед головних тем для обговорень – наступ російських загарбників на Харківщині і потреби Сил оборони України. Про це сьогодні Володимир Зеленський говорив і з французьким колегою. І тут є хороші новини.

Ентоні Блінкен обговорив і майбутню безпекову угоду США з Україною. Є перші подробиці.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 14 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Візит Блінкена та потреби у ППО

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну, щоб зустрітися з українськими високопосадовцями і наголосити на "незмінній підтримці України з боку Сполучених Штатів".

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з ним порушив питання про потреби у засобах протиповітряної оборони, зокрема для Харкова й області.

"Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це", – зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає "важкі часи", але узгоджена у США допомога "зараз перебуває в дорозі", а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Сполучені Штати працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.

"І я думаю, що нещодавно ми отримали хороші новини від одного із союзників про поставку однієї батареї", – зазначив він.

Представник Білого дому також розповів, що крім Patriot США шукають інші системи ППО, якими б союзники могли поділитися з Україною.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала інші європейські країни наслідувати приклад Німеччини і поставити Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Вона зазначила, що для України "потрібно ще п'ять або шість систем Patriot".

На тлі наступу на Харківщині

У Пентагоні заявляють, що наступальна активність російської окупаційної армії у Харківській області не була неочікуваною, у тому числі для України.

Британська розвідка повідомляє, що новостворене північне угруповання російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.

"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", – йдеться в огляді.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

Зеленський сьогодні також обговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном наступ РФ на Харківщині та оборонні потреби України.

Макрон пообіцяв більше військової допомоги "в найближчі дні та тижні". Франція надішле Україні другу партію ракет ППО до SAMP/T.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну.

Міністр оборони Естонії заперечив "серйозне обговорення" відправки військ в Україну.

Слід додати, що крім держсекретаря США до Києва завітала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах.

Щодо переговорів

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Україну не будуть підштовхувати до несправедливого миру.

Так він відреагував на інформацію, яку нещодавно опублікувало видання Sunday Times. З матеріалу випливає, що Лондон нібито хоче підштовхнути Україну до переговорів та мирної угоди з Росією.

"Немає ніякого сенсу у тому, щоби Британія намагалася переконати Україну, під тиском чи в інший спосіб, погодитися поступитись частиною своєї території. Це справа виключно України", – наголосив Шаппс.

Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася, і що "Путін повинен зазнати поразки".

Міністр оборони Канади підкреслив, що Україну треба підтримувати до перемоги, а не "скільки потрібно".

У Державному департаменті США впевнені, що Путін відчайдушно хоче продовжувати війну проти України.

Доказом цього, за словами заступника речника Держдепу США Веданта Патела, є перестановки в російському Міноборони.

Тим паче, що Росії допомагає Китай. Як заявив, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, завдяки підтримці Китаю Росія має можливість продовжувати свою загарбницьку війну проти України.

Президент США різко підвищив мита на низку китайських товарів, а також підписав закон про заборону на імпорт російського урану.

Україна готується до Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку.

Володимир Зеленський сказав, що для України є важливою участь у саміті президента США Джо Байдена.

Безпекові угоди

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у Київ, серед іншого, і для обговорення безпекової угоди з Україною.

За його словами, майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", – додав він.

Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.

Також в українській столиці держсекретар США наголосив, що для України важливо не лише давати відсіч повномасштабній агресії Росії, а й також боротись із корупцією, яка є не меншою загрозою для її демократії.

Тим часом, Україна та Люксембург розпочали переговори щодо безпекової угоди.

А 17 травня Володимир Зеленський відвідає Іспанію.

Напередодні газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.

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