Блинкен в подземном баре Киева сыграл на гитаре и спел на гитаре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в выступлении местной группы в одном из подземных баров Киева 14 мая, исполнив песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию владельцы бара подтвердили изданию Kyiv Independent.

На видео, которое распространили в соцсетях вечером во вторник, видно, как Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK

