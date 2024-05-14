Блинкен в подземном баре Киева сыграл на гитаре и спел на гитаре

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял участие в выступлении местной группы в одном из подземных баров Киева 14 мая, исполнив песню Нила Янга Rockin' in the Free World.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию владельцы бара подтвердили изданию Kyiv Independent.

На видео, которое распространили в соцсетях вечером во вторник, видно, как Блинкен поет и играет на гитаре вместе с другими музыкантами на сцене.

In Kyiv, @SecBlinken plays “Rockin’ in the Free World” in a basement club with a Ukrainian band pic.twitter.com/zsZ3BQr2JK Реклама: May 14, 2024

Kyiv Independent связался с баром, который подтвердил, что Блинкен играл там раньше, но не смог предоставить больше информации из соображений безопасности.

Госсекретарь США не раз говорил о своей любви к музыке и в прошлом году на одном из официальных мероприятий исполнил кавер на песню Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man.

Энтони Блинкен начал свой визит в Украину утром 14 мая. У него были запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время визита государственный секретарь США в частности раскрыл детали будущего двустороннего соглашения о безопасности с Украиной.