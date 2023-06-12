Нидерланды и Канада подали на Сирию в Международный суд ООН по обвинениям в пытках

Нидерланды и Канада обратились в Международный суд ООН с иском против Сирии по обвинениям в применении пыток.

Об этом сообщил в понедельник Международный суд ООН, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении Канада и Нидерланды утверждают, что Сирия совершила бесчисленные нарушения международного права, начиная по меньшей мере с 2011 года, и просят принять чрезвычайные меры для защиты тех, кому угрожают пытки.

"Эти нарушения включают применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания... в том числе из-за бесчеловечных условий в местах содержания под стражей, насильственных исчезновений, применения сексуального и гендерного насилия, а также насилия в отношении детей".

Два государства стремятся привлечь правительство президента Башара Асада к ответственности за грубые нарушения прав человека и пытки в соответствии с Конвенцией ООН против пыток, которую Дамаск ратифицировал в 2004 году.

Если суд признает, что он имеет юрисдикцию рассматривать дело, то он станет первым международным судом, который сможет сделать юридическое заключение относительно вероятного применения Серией как государством пыток.

Канада и Нидерланды решили подать иск в 2020 году после того, как Россия заблокировала многочисленные попытки в Совете Безопасности ООН передать дело о нарушении прав человека в Сирии в Международный уголовный суд, который преследует лиц за военные преступления и также расположен в Гааге.