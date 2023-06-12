Что дает Украине судебная победа в Нидерландах по делу о "скифском золоте"

Украина празднует победу в деле так называемого скифского золота – одном из первых международных судебных дел, связанном с агрессией России с начала оккупации ею Крыма в 2014 году.

О том, что на самом деле нам дала эта победа, каким был путь к ней и почему к нам вернется не совсем скифское и не совсем золото – в статье редактора культуры "Украинской правды" Татьяны Пушновой Крымская победа: что означает для Украины окончательное решение суда по "скифскому золоту".

В 2013 году посол Украины в Германии Павел Климкин открыл выставку "Крым. Золотой остров в Черном море" в Боннском государственном музее LVR-Landes.

Украинский Институт археологии НАН создал ее в сотрудничестве с Институтом древней истории Боннского университета, вдохновляясь драмой Иоганна Вольфганга Гете "Ифигения в Тавриде".

Для выставки предоставили свои коллекции четыре крымских музея и столичный Национальный музей истории Украины.

А в январе 2014 года золотой фонд украинской археологии упаковали и перевезли из Бонна в Амстердам, в частный музей Алларда Пирсона – там с нетерпением ждали популярную выставку.

"И именно то, что в Нидерланды украинские сокровища приехали не из Украины, стало исходной точкой в деле так называемого скифского золота", – рассказывает Светлана Фоменко. В мае 2014 года она руководила управлением международного сотрудничества Министерства культуры. И с тех пор занималась этим делом на разных должностях, в частности как заместитель и и.о. министра культуры.

Пока украинские сокровища показывали в Нидерландах, Россия оккупировала Крым.

Поэтому после завершения выставки перед амстердамским музеем встал вопрос, куда отправлять экспонаты – в Киев или вернуть крымским музеям.

"Бесспорно, музей Алларда Пирсона имел все полномочия передать выставку в Киев. Но мы уже тогда поняли, что за позицией крымских музеев, которые требовали вернуть сокровища им в уже оккупированный Крым, стоит Россия: ее шантаж, ее угрозы", – говорит Светлана Фоменко.

Когда угроза судебного дела, которое хотят инициировать крымские музеи, стала очевидной, Минкульт столкнулся с большим количеством проблем.

Но самой большой проблемой стало законодательство, которое регулировало и сохранение культурных ценностей, и международную деятельность еще советскими нормами.

"Мы тогда же выяснили, что по внутренним предписаниям МВД эвакуация культурных ценностей в случае опасности должна происходить за Урал", – вспоминает Фоменко уже с улыбкой и такой "курьез".

Это дело повлекло много законодательных изменений, в частности в Закон о культуре и назначении руководителей музеев.

По мнению бывшего заместителя министра культуры Олеси Островской-Лютой, которую поддерживают и Фоменко, и Петасюк (возглавляла юридический отдел Минкульта в 2014 году), победа в деле "скифского золота" усиливает позиции Украины не только в борьбе за имеющиеся в Крыму ценности. Но и за похищенные оттуда ценности, которые перевезены в Эрмитаж и Третьяковку.

И относительно незаконных раскопок там и того, что может быть на них найдено.

Прибытие из Нидерландов 2 тысяч 111 объектов, среди которых более полутысячи музейных предметов культурного наследия, больше всего ждут в сокровищнице Национального музея истории Украины.

Возраст предметов – до 2 тысяч лет. И самые ценные вещи среди них – вовсе не золотые. Это китайские деревянные лакированные шкатулки.

Подробнее – в материале Татьяны Пушновой Крымская победа: что означает для Украины окончательное решение суда по "скифскому золоту".