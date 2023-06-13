Экс-канцлеру Австрии выдвинули новые обвинения во взяточничестве

Бывший правый канцлер Австрии Себастьян Курц стал объектом новой волны обвинений в коррупции, связанных с манипуляциями с государственными средствами во время выборов и опросов общественного мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Курц, который занимал должность канцлера Австрии в течение двух коротких сроков, сейчас находится под следствием Прокуратуры по экономическим вопросам и коррупции (WKStA) по обвинению в подкупе различных СМИ с целью получения благоприятного освещения в обмен на внесение поправок в законы.

Теперь прокуратура обратила внимание на Австрийский интеграционный фонд (ÖIF), который, как утверждается, размещал сомнительную рекламу и позволял проводить необоснованные опросы за счет средств ÖIF с целью продвижения политической повестки дня Курца.

Однако участники опроса знали о его нецелевом характере.

WkStA расследует деятельность ÖIF по продаже недвижимости по заниженной стоимости после критического отчета Счетной палаты Австрии в 2015 году. В ходе расследования WKStA выявило эти несоответствия.

В ÖIF заявили, что им ничего не известно о каких-либо расследованиях, отметив соблюдение четких правил подбора персонала и заключения контрактов. Между тем пресс-секретарь Курца подчеркнул, что это "сфабрикованные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований".

Курц подал в отставку с поста канцлера после начала расследования WKStA в октябре 2021 года. Обвинения датируются 2016 годом, когда он еще был министром иностранных дел. По версии обвинения, Министерство финансов также использовало налоговые деньги для оплаты социологических опросов, которые благоприятно изображали Курца.

Это одно из нескольких коррупционных расследований, которые поразили Австрию за последние годы, начиная с дела "Ибицагейт", что привело к краху правительства в 2019 году, когда было опубликовано тайно записанное видео, на котором тогдашний правый оппозиционный политик Хайнц-Кристиан Штрахе (который стал вице-канцлером) обсуждает коррупцию и вмешательство в работу СМИ.

Как следствие, Австрия продолжила падение в Индексе восприятия коррупции Transparency International в 2022 году, выпав из топ-20 наименее коррумпированных стран, что стало худшим результатом с 2014 года.