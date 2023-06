Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга во вторник приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Текст принятой резолюции о признании Голодомора в Украине геноцидом на сайте парламента Люксембурга пока не приводится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал историческое решение люксембургских депутатов.

"Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти", – написал он в Twitter.

I commend Luxembourg's Chamber of Deputies' historic vote to recognise Stalin's Holodomor of 1932-1933 as genocide against Ukrainians. This step honors millions of victims and restores historic justice. The international acknowledgment of the Holodomor genocide continues to rise.