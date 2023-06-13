Истребители НАТО в Эстонии за выходные трижды поднимались для перехвата военных самолетов РФ
Истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов у воздушного пространства стран Альянса.
Об этом сообщили в официальном Twitter Воздушного командования НАТО, пишет "Европейская правда".
В сообщении отмечают, что для истребителей Королевских воздушных сил Великобритании, которые вылетают на патрулирование с территории Эстонии, выходные оказались "активными" из-за необходимости трижды вылетать на рутинные перехваты российских самолетов.
Busy weekend for @RoyalAirForce🇬🇧currently Air Policing out of🇪🇪who scrambled 3 times to conduct routine intercepts of Russian aircraft near #NATO airspace— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 13, 2023
Working with jets from 🇫🇮🇵🇹🇷🇴& Partner🇸🇪they escorted the aircraft which were not complying with international safety norms pic.twitter.com/QDICFIQhXk
"Действуя совместно с самолетами Финляндии, Португалии, Румынии и партнерской Швеции, они сопровождали самолеты, которые не придерживались международных норм безопасности полетов", – отмечается в сообщении.
Число и модели перехваченных российских самолетов не уточняют.
В пятницу сообщалось, что британские Typhoon в Эстонии дважды за сутки вылетали на перехват российских самолетов, которые приближались к воздушному пространству НАТО.