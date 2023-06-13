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Истребители НАТО в Эстонии за выходные трижды поднимались для перехвата военных самолетов РФ

Вторник, 13 июня 2023, 18:56

Истребители НАТО в Эстонии в эти выходные трижды поднимались для перехвата российских военных самолетов у воздушного пространства стран Альянса.

Об этом сообщили в официальном Twitter Воздушного командования НАТО, пишет "Европейская правда".

В сообщении отмечают, что для истребителей Королевских воздушных сил Великобритании, которые вылетают на патрулирование с территории Эстонии, выходные оказались "активными" из-за необходимости трижды вылетать на рутинные перехваты российских самолетов.

"Действуя совместно с самолетами Финляндии, Португалии, Румынии и партнерской Швеции, они сопровождали самолеты, которые не придерживались международных норм безопасности полетов", – отмечается в сообщении.

Число и модели перехваченных российских самолетов не уточняют.

В пятницу сообщалось, что британские Typhoon в Эстонии дважды за сутки вылетали на перехват российских самолетов, которые приближались к воздушному пространству НАТО.

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