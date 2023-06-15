Минюст договаривается о безвозмездном возвращении "скифского золота" из Нидерландов в Украину

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что Министерство юстиции ведет переговоры с нидерландским музеем о бесплатном возвращении "скифского золота" в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс Украина".

"Действительно, есть определенная сумма, которую мы должны заплатить за хранение этой коллекции в нидерландском музее. Сейчас Министерство юстиции ведет переговоры, чтобы мы как можно быстрее получили без оплаты эту коллекцию обратно в Украину", – сказал Ткаченко в эфире национального телемарафона в четверг.

Ранее министр отмечал, что "скифское золото" будет возвращено в Национальный музей истории Украины.

Как сообщалось, выставка "Крым – золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, четыре – в Крыму. После оккупации Крыма РФ, произошедшей уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащей крымским музеям, после оккупации заявила свои права РФ. Украина, в свою очередь, заявила, что экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, и должны быть переданы непосредственно государству Украина.

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать ее в Киев. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама подтвердил решение суда первой инстанции. После чего в январе 2022 года "Крымские музеи" подали кассацию на решение Апелляционного суда.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота" и постановил передать его Украине.

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