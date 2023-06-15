Рассказываем, как "Венецианка" стала козырем Венгрии для блокирования движения Украины в ЕС

В минувшие выходные Венецианская комиссия (ВК) опубликовала три решения, одно из которых (по закону об олигархах) вызывает вопросы к самой Комиссии, а второе (по закону о нацменьшинствах) является неприкрыто предвзятым по отношению к Украине и манипулятивным.

Украина точно не будет выполнять такие абсурдные рекомендации. При любой власти.

А для друзей России это решение Венецианской комиссии станет инструментом для того, чтобы останавливать движение Украины к членству в ЕС, говорится в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Венецианская комиссия перешла на русский. Как институция Совета Европы подрывает движение Украины в ЕС.

На своей июньской сессии Европейская комиссия "За демократию через право", больше известная как Венецианская комиссия, приняла сразу три вывода по Украине.

Один из них касается закона о деолигархизации (принят еще в 2021 году), второй – законопроекта о процедуре конкурсного отбора судей КСУ (не принят, на рассмотрении ВР) и третий анализирует закон "О национальных меньшинствах Украины (принят в декабре 2022 года).

Все три, каждый в своей степени, являются решающими не только для реформ, которых они касаются, но и для дальнейшего движения Украины в ЕС. Дело в том, что эти три направления реформ вошли в перечень из семи критериев, при выполнении которых должны начаться официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Еврокомиссия еще в прошлом году определила, что в оценке украинского прогресса ключевой вес будет иметь заключение Венецианской комиссии.

Сразу, к слову, были ожидания, что "меньшинственный" критерий станет одним из самых проблемных. Он был добавлен в этот список по требованию Венгрии.

Так и произошло. Коллегиальный экспертный орган Совета Европы в своем заключении взялся доказывать украинцам, что русское меньшинство нуждается в такой же или даже большей защите, чем, скажем, польское или венгерское. Ведь, как напоминает ВК в начале своего заключения, в Конституции Украины 1996 года есть упоминание о защите русского языка.

Наиболее шокирует непонимание того, какое значение имеет для украинцев война против российской агрессии.

В двух десятках страниц заключения ВК не раз косвенно или вскользь становится на защиту русского языка и меньшинства – как правило, под предлогом того, что украинское законодательство предусматривает разные нормы для официальных языков ЕС (и меньшинств, для которых эти языки являются родными) и к языкам, которые таковыми не являются (включая русский).

Но больше всего поражает, что три года назад, в заключении для другого государства-соседа РФ – Латвии, "Венецианка" согласилась на допустимость идентичного ограничения русского языка (и, соответственно, русскоязычного меньшинства) как не имеющего статуса официального языка ЕС.

Однако для Украины эту возможность Венецианская комиссия отвергла.

Объяснение звучит парадоксально, о нем – в полной версии статьи. В общем, существует далеко не одна причина ставить под сомнение беспристрастность и профессиональность заключения ВК.

Следует также отметить, что некоторые из требований "Венецианки" более чем абсурдны, и не только во времена войны. Например, ВК настаивает, что вывески, дорожные знаки, объявления и т.д. в местах, где представители меньшинства составляют абсолютное большинство, вообще не должны дублироваться на государственном языке, только на языке меньшинства.

Современное украинское государство, после того как пережило российскую агрессию под предлогом "защиты меньшинств", ни при каких обстоятельствах не позволит создание таких "гетто", где украиноязычные будут чувствовать себя словно за границей. Но это теперь превратилось в "требование", ведь без выполнения этого абсурдного пункта к Украине будут звучать замечания в том, что она не выполнила критерий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз!

Причем наибольшие проблемы для Украины создаст одно предложение из заключения: "остальные рекомендации" вы найдете в тексте заключения.

Подробнее о позорном до бесконечности решении "Венецианки" – в интересном материале Сергея Сидоренко Венецианская комиссия перешла на русский. Как институция Совета Европы подрывает движение Украины в ЕС.