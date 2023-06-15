Канада и Италия на "Рамштайне" объявили о новых пакетах военной помощи Украине
Несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг объявили о новых пакетах военной помощи, среди них – Канада и Италия.
Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона отметил об уже объявленной совместной помощи Великобритании, США, Нидерландов и Дании по предоставлению сотен ракет для систем противовоздушной обороны.
"Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины, в частности путем предоставления 200 критически важных ракет для систем противовоздушной обороны для помощи в защите украинского неба", – отметил Остин.
Кроме того, по его словам, Италия также объявила о последнем транше помощи, в который входят "наиболее важные системы вооружения для обороны Украины".
Как ранее объявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на фоне начала контрнаступательных действий Украины союзники сосредоточатся на встрече "Рамштайн" в четверг на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения.
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