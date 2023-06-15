Сына Милошевича увидели впервые за более чем 20 лет в Москве: открывал статую отца

Сын бывшего президента Сербии Слободана Милошевича Марко Милошевич на этой неделе принял участие в открытии статуи в честь своего отца, обвиняемого в ряде военных преступлений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blic.

Двухметровую статую бывшего лидера Сербии создал сербский скульптор и по совместительству член Российской академии художеств Драган Раденович.

В Россию скульптуру привезли на самолете, где ее встретили так называемые "Ночные волки" – группа приближенных к президенту РФ Владимиру Путину байкеров.

Статую, которая, как подчеркивают российские СМИ, является "первым в истории" памятником Слободану Милошевичу, установили на площади Европы. На ее открытии выступил и Марко Милошевич, что стало его первым публичным появлением за последние более 20 лет.

Pojavio se snimak Marka Miloševića na otkrivanju Miloševićevog spomenika u Moskvi. Tu je sa Putinovim Noćnim vukovima, koji su bliski i Vulinu.



Nadam se da će Beograd zatražiti od Rusije da isporuči lice za kojim je raspisana crvena Interpola poternica. Posle 23 godine! pic.twitter.com/DJXAyoT8Nr — Kosta Konstantinović 🇪🇺🇺🇦 (@KostaKonstan) June 13, 2023

В компании лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова, находящегося под санкциями ЕС из-за поддержки российской агрессии, Милошевич-младший зачитывает надпись на статуе о том, что Сербия, мол, была "репетицией того, что произошло с Россией и того, что сейчас происходит в Украине".

"Югославские войны – это то же самое, разве что сейчас в Украине – ускоренный вариант. К сожалению, мы проиграли битву, но, надеюсь, не проиграли войну. На наших ошибках и на нашей судьбе россияне выучили урок, и мы победим", – сказал мужчина, держа в руках сербский флаг.

Последние публичные фото Марка Милошевича до сих пор были более 20-летней давности. Он выехал из Сербии в Россию после свержения режима своего отца в октябре 1999 года и получил политическое убежище. На родине Милошевича-младшего до сих пор подозревают в причастности к организованной преступности, поэтому в случае возвращения домой должны арестовать.

Напомним, что сам Слободан Милошевич был обвинен в военных преступлениях и преступлениях против человечности за его роль в войнах в Боснии, Хорватии и Косово в 1990-е годы. Милошевич умер в тюрьме в Гааге в 2006 году.