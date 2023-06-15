Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка РФ в пользу Украины

Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла проект Акта о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (REPO), который значительно расширяет возможности конфискации российских активов и их передачи в пользу Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил комитет Сената США по иностранным делам, члены которого подготовили инициативу.

Законопроект предусматривает предоставление дополнительной помощи Украине за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации, и других суверенных активов России.

В случае принятия документ, среди прочего, предоставит президенту полномочия конфисковывать российские суверенные активы, которые были заморожены в США, и передавать их для помощи в восстановлении Украины.

Кроме того, подсанкционные российские компании не смогут получать прибыль с активов, "пока Россия не выведет свои войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный неспровоцированной войной".

Также REPO предусматривает усиление координации США и союзников для аналогичной конфискации суверенных активов РФ в других странах и "гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, заплатит за ущерб, нанесенный неспровоцированным вторжением России в Украину".

Аналогичную инициативу подали и представители Демократической и Республиканской партий в Палате представителей США.

Соединенные Штаты, как известно, уже по крайней мере один раз конфисковали и передали Украине активы российского подсанкционного лица за нарушение режима санкций. В то же время с активами Центробанка РФ ситуация иная, поскольку они принадлежат государству, а не физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями.

Дискуссия о том, как использовать активы российского центрального банка, как известно, продолжается и в Европейском Союзе. Там предлагают передавать Украине процент от прибыли, полученной в результате пользования такими активами.