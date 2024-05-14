В парламенте Грузии во время рассмотрения проекта об "иноагентах" произошла драка

Споры между депутатами в парламенте Грузии во время рассмотрения в финальном чтении приведшего к массовым протестам законопроекта об "иноагентах" переросли в физические столкновения.

Как пишет "Европейская правда", видео из парламентского зала опубликовали ряд телеканалов.

Во время дебатов, которые продолжаются уже около часа, между депутатами возникли бурные споры, переросшие в физические столкновения.

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Под стенами парламента собралась акция протеста, рядом дежурят спецназовцы. Протестующие собрались и у заднего входа в парламент, но правоохранители оттеснили их.

Напомним, утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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