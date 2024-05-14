В Кремле назвали давление Запада на Грузию "вмешательством во внутренние дела"

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "вмешательством во внутренние дела" Грузии давление стран Запада, которые отговаривают грузинские власти от принятия скандального проекта "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий приводит "Эхо Кавказа" по российским информагентствам.

Песков отметил, что принятие закона – "абсолютно внутреннее дело Грузии", в которое Россия "не вмешивается и не планирует вмешиваться в дальнейшем".

"Мы, с одной стороны, констатируем твердое стремление грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, как это делают в большинстве стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне. Мы даже слышим угрозы применения санкций против Грузии", – сказал представитель Кремля.

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Как известно, во вторник парламент Грузии рассматривает закон "О прозрачности иностранного влияния" в финальном третьем чтении.

Во время дебатов депутаты подрались в зале, под стенами законодательного органа проходит протест.

Также во вторник в страну прибыл представитель Госдепа США по делам Европы и Евразии. Основатель правящей партии Грузии отказал ему во встрече.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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