Еврокомиссия пожаловалась организаторам "Евровидения" на запрет флагов ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас в письме Европейскому вещательному союзу (ЕВС), который организует песенный конкурс "Евровидение", попросил разъяснить запрет участникам размахивать флагами ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP, в распоряжении которого оказался текст письма.

По словам Схинаса, запрет Европейским вещательным союзом флагов Европейского Союза на "Евровидении" "бросает тень на то, что должно стать радостным событием для людей по всей Европе".

"В условиях, когда ЕС является мишенью злонамеренных и авторитарных актеров, решение ЕВС способствовало дискредитации символа, который объединяет всех европейцев", – написал вице-председатель Еврокомиссии.

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Он потребовал от организаторов "объяснить обоснование этого решения и указать на ответственных там, где это необходимо".

"Непоследовательность позиции ЕВС заставила меня и миллионы зрителей задать себе вопрос, для чего и для кого существует "Евровидение", – сетует Схинас.

12-звездочный флаг Евросоюза часто вывешивают на официальных зданиях и мероприятиях рядом с национальными флагами стран-членов. Его использование, например, разрешил Международный олимпийский комитет на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

Как известно, Швеция принимала песенный конкурс с беспрецедентными мерами безопасности, которые помогали обеспечивать также правоохранители из соседних скандинавских стран.

В дни выступлений участницы Израиля в Мальме собирались митинги с требованием исключить Израиль из конкурса.