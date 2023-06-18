США и Китай рассказали о результатах переговоров топ-дипломатов: согласовали визит в Вашингтон

США и Китай сообщили детали разговора госсекретаря Энтони Блинкена с китайским визави Цинь Ганом, об Украине прямо не упоминают.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечают в коммюнике, опубликованном представителем Госдепа, разговор был "содержательным и конструктивным".

"Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и сохранения открытых каналов коммуникации по всему спектру вопросов, чтобы уменьшить риск ложного восприятия и расчетов. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил также о возможности сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где наши интересы совпадают", – говорится в коммюнике.

Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира, и поддерживают основанный на правилах международный порядок.

Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать такой визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.

В коммюнике Пекина отмечают, что Цинь Ган выразил Блинкену сожаление по поводу того, что отношения США и Китая "на худшем уровне" за все время, поскольку это не выгодно обеим сторонам и всему миру. Он отметил, что Китай стремится выстраивать "стабильные, предсказуемые и конструктивные" двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует "объективное и рациональное" понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут решаться спокойно.

Китайский топ-дипломат напомнил позицию Пекина по Тайваню и заметил, что это "самый важный вопрос в отношениях и наиболее явный риск".

Подтверждают и договоренность запланировать визит в Вашингтон.

Об Украине в обоих коммюнике прямо не упоминают.

Напомним, Блинкен прибыл с визитом в Китай в воскресенье, 18 июня. Ожидается, что во время своего пребывания в Китае до понедельника он встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, ведущим китайским дипломатом Ваном И и, возможно, главой КНР Си Цзиньпином.

Визит Блинкена, о котором Си Цзиньпин и президент США Джо Байден договорились в прошлом году во время встречи на саммите G20, изначально был запланирован на февраль 2023 года, но был отложен после инцидента со шпионским воздушным шаром.

Сам Байден накануне заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

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