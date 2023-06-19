Президент Ирландии раскритиковал консультации по нейтралитету, вызванные войной в Украине

Ирландский президент Майкл Хиггинс считает, что решение правительства провести общественные консультации по военному нейтралитету страны на фоне полномасштабной войны России против Украины является "игрой с огнем".

Свое мнение Хиггинс высказал в интервью ирландской газете Business Post, сообщает "Европейская правда".

Хиггинс, известный левыми взглядами, резко предостерег от отхода от традиционной политики "положительного нейтралитета" Ирландии.

"Самым опасным моментом в артикуляции и формулировке внешней политики и ее практической реализации, с момента зарождения дипломатии, был момент, когда вы дрейфуете и не знаете, что делаете. Я бы описал нашу нынешнюю позицию как дрейфующую", – добавил он.

По словам Хиггинса, Ирландия должна избегать "восхваления" тех, кто отстаивает "сдерживающую версию ирландской политики", и кто хочет, чтобы Ирландия "шла в первых рядах" в военных альянсах.

Интервью президента Ирландии вышло накануне четырехдневных дебатов о внешней политике страны на правительственном консультативном форуме по вопросам международной политики безопасности, который начался в понедельник.

На форуме будет обсуждаться ряд вопросов о международных отношениях Ирландии, в частности ее давняя традиция военного нейтралитета страны и возможность членства в Североатлантическом Альянсе.

Нейтралитет был официальной политикой Ирландии на протяжении большей части ее независимой истории и остается широко популярным. Критики говорят, что он вкупе с низким уровнем расходов на оборону ставит страну в зависимость от союзников.

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