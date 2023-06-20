Как Россия "отмазывалась" от терроризма в Международном суде ООН

Международный суд, расположенный в Гааге, готовится объявить решение по делу "Украина против России".

Еще в 2017 году Киев обвинил Москву в нарушениях конвенций о запрете финансирования терроризма и о противодействии расовой (в нашем случае этнической) дискриминации. После длительных предварительных процедур и почти двухнедельных слушаний судьи перешли к вынесению решения по существу.

Процесс в Гааге всерьез нервирует РФ. Поэтому стоит подробнее разобраться, что звучало на слушаниях, которые закончились на прошлой неделе. Тем более, что там немало интересных, абсурдных, а иногда и смешных деталей.

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Право на теракты во время войны: как Россия пытается остановить поражение в Международном суде.

6 июня в Международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение по существу иска Украины против России в связи с нарушением последней двух конвенций ООН. Речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации".

Это первое из дел Украины против России в международных судебных инстанциях, которое дошло до уровня рассмотрения по существу.

Слушания закончились, напомним, на прошлой неделе.

Сейчас Россию в Международном суде ООН представляют профессора международного права из Ирана и Китая, а также одиозный, но в прошлом именитый британский адвокат Михаэль Свейнстон. Четвертым международным советником РФ стал адвокат-африканец с французской лицензией Жан-Шарль Чикая, который не является светилом юридической науки и вообще не является авторитетным юристом.

Они заменили профессоров из Франции, США и Великобритании, которые начинали защищать Россию в 2017 и вели ее до 2019 года.

Российская команда начала с привычных нарративов, да и документ с "доказательствами" по сути украинских обвинений содержал привычные для нас вещи, которые всерьез не воспринимает практически никто в мире. Например, один из первых разделов аргументации РФ о том, почему она не нарушала Конвенцию о финансировании терроризма, называется "Переворот в Киеве" (The Coup D'état In Kiev).

Едва ли не наибольшее внимание обеих сторон было к истории с авиалайнером MH17, сбитым из российского зенитного комплекса "Бук". Этот эпизод забрал изрядную часть украинского выступления и документов – в Киеве почувствовали, что вину России здесь доказать проще всего, потому что есть и решение суда, и результаты межгосударственного расследования, и десятки проведенных экспертиз…

И так же на этом сосредоточилась Россия, почувствовав, что здесь ее слабое место. В РФ взялись доказывать, что авиалайнер сбили по ошибке, а значит, это не было терроризмом.

Вторая линия защиты РФ – доказательство того, что на Донбассе шла война, то есть вооруженный конфликт. А во время войны, как убеждены в российском МИДе, речь не может идти о терроризме, а лишь о сопутствующих жертвах среди гражданских лиц.

Украина этот подход категорически отрицает.

Фундаментальный спор адвокатов Украины и России касался не только сбитого MH17. Обстрел "Градами" автобуса с людьми на гражданском КПП, обстрел жилых кварталов в Мариуполе и т.д. – во всех случаях, когда Украина показала, что российская военная техника прицельно вела обстрелы именно гражданских объектов, Россия построила линию защиты на том, что это были ложные цели. А параллельно они пытались доказать, что эти все цели на самом деле не были чисто гражданскими.

"Отмазки" россиян на грани фола могут сработать, если Суд признает, что осознанное намерение осуществить на Донбассе именно теракты во время обстрела Мариуполя, Авдеевки, Краматорска и т.д. не является доказанным.

Однако у Украины есть более мощный козырь. Больше об этом в полной версии статьи.

Вердикт Суда по первому делу "Украина против России" будет известен примерно через полгода. Возможно, даже быстрее.

И хотя победа Киева еще не гарантирована, Москву эта перспектива пугает, и она пытается использовать все процедурные возможности и все шансы, чтобы остановить процесс. Порой – с помощью откровенной лжи.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Право на теракты во время войны: как Россия пытается остановить поражение в Международном суде.