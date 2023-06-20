Польша заморозила следствие по делу обливания краской российского посла

Польская прокуратура заморозила следствие по делу об обливании краской посла России в Варшаве Сергея Андреева в прошлом году 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Причины прекращения расследования являются чисто формальными. По словам прокуратуры, применение положения Уголовного кодекса возможно при условии предоставления иностранным государством гарантий взаимности.

В этом деле речь идет о Российской Федерации, а согласно Уголовному кодексу России, оскорбление главы другого государства или других его представителей не подлежит уголовному преследованию. Защита распространяется только на российских чиновников.

Отсюда и решение о прекращении расследования, а это означает, что никто не понесет ответственности за нападение на посла.

Речь идет не только об украинской активистке, которая облила его краской, но и о полицейских, которые обеспечивали безопасность торжеств. По мнению многих экспертов, они слишком поздно отреагировали на нападение и не смогли обеспечить дипломату надлежащую защиту.

Внутреннее полицейское расследование не выявило никаких правонарушений в действиях сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность во время церемонии возложения венков делегацией российского посольства на кладбище советских воинов в Варшаве.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красным веществом, когда он пытался возложить цветы на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.

9 мая группа протестующих с украинскими флагами ждала Андреева возле кладбища. У многих из них на одежде были пятна красной краски, символизирующей кровь. Они скандировали такие лозунги, как "фашисты", "рашисты" и "убийцы".

В какой-то момент одна из протестующих облила посла красной краской.

Дипломаты пользуются особой защитой – независимо от политики правительств, которые они представляют", – прокомментировал инцидент глава польской дипломатии Збигнев Рау, добавив, что такого инцидента не должно было произойти.

В этом году бывший детский омбудсмен РФ Павел Астахов на российском государственном телевидении заявил, что убийство послов является "в рамках международного права", намекнув конкретно на посла Польши.

В шоу Астахов напомнил, как в прошлом году облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева. В связи с этим Астахов выразил недоумение, почему посол Польши в России до сих пор "не найден плавающим в Москве-реке".

МИД Польши в ответ осудил заявление Астахова.