Президент Еврокомиссии предлагает выделить 50 млрд евро помощи Украине

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

Финансовая помощь рассчитана на ближайшие четыре года.

"Этот финансовый резерв позволит нам скорректировать нашу финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также "будет стимулировать других доноров активизироваться".

По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Напомним, 21-22 июня в Лондоне состоится конференция по восстановлению Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.