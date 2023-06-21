Шольц во время визита премьера Китая призвал его к давлению на Москву по поводу Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с премьером Китая Ли Цяном призвал его использовать влияние, которое имеет Пекин на Москву, чтобы подтолкнуть Россию прекратить войну против Украины.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Консультации во вторник стали первыми консультациями на таком уровне с начала полномасштабной войны.

"Я снова призвал китайское правительство мощнее использовать свое влияние на Россию в вопросе войны... Россия должна вывести войска – иначе хороший мир не обеспечить", – отметил Шольц на совместной пресс-конференции.

Он добавил, что Китай также должен воздержаться от поставок оружия России и что нельзя допустить, чтобы эта война стала замороженным конфликтом. Шольц дополнительно отметил ответственность Китая как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Канцлер коснулся и других вопросов, в частности вопросов прав человека и прав работников, и призвал Китай предоставить большую свободу журналистам.

Ли Цян на брифинге прямо не ответил на ремарки Шольца.

Как известно, тема Украины поднималась и во время визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена и его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После встречи Блинкен заявил, что Пекин подтвердил непредоставление военной помощи России в рамках полномасштабной войны против Украины.