Стокгольм призвал Анкару ратифицировать вступление Швеции в НАТО, потому что "условия выполнены"

Парламент Турции должен начать ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку Стокгольм уже выполнил свои обязательства по соглашению с Анкарой о присоединении к Альянсу.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Финляндия вступила в НАТО в апреле, но Турция продолжает блокировать членство Швеции, ссылаясь на соображения безопасности. В этом месяце Анкара заявила, что Швеция должна подавить антитурецкие протесты в Стокгольме, прежде чем получить зеленый свет для вступления в НАТО.

"Мы считаем, что мы сделали то, что от нас ожидали, теперь пришло время турецкому парламенту начать процесс ратификации", – сказал Бильстрем.

По его словам, Швеция не теряет надежды, что сможет присоединиться к НАТО до саммита в Вильнюсе в середине июля, добавив, что у нее нет никакого "плана Б".

Недавно Швеция ввела новый закон, затрудняющий финансирование или поддержку террористических группировок, который, по словам правительства, выполняет обязательства страны по соглашению с Турцией, подписанному в Мадриде.

В последние месяцы демонстранты в Стокгольме вешали на фонарный столб чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На других мероприятиях демонстранты размахивали флагами в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и ее западные союзники считают террористической группировкой.

Бильстрем сказал, что свобода демонстраций "закреплена в конституции". "Но мы также говорили, что то, что является законным, не всегда является правильным", – добавил он.

Кроме Турции заявку Швеции не ратифицировала также Венгрия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.