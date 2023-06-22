После перестановок польское правительство стало крупнейшим в истории и больше Еврокомиссии

Вчерашняя замена четырех вице-премьеров польского правительства на одного якобы выглядит как экономия, но на самом деле все совсем наоборот – количество министров является наибольшим в истории Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В польском правительстве осталось 16 министерств, но в Совете министров теперь 28 членов. Польское правительство теперь многочисленнее Европейской комиссии (Еврокомиссия насчитывает сейчас 26 членов, включая председателя), а каждый третий министр занимает должность, не имея министерства.

Увеличение количества членов правительства стало результатом того, что четыре вице-премьера подали в отставку, но только с должностей вице-премьеров. Мариуш Блащак, Петр Глинский и Яцек Сасин продолжают возглавлять министерства обороны, культуры и государственных активов, поэтому они остаются в правительстве. Вице-премьер Генрик Ковальчик, который несколько месяцев назад потерял министерство сельского хозяйства, подал в отставку со своей должности, но не со своего места в правительстве.

Вчера вице-премьер Ярослав Качиньский также присоединился к членам правительства, которые работают без министерств, тогда как в группу "беспортфельных", кроме премьер-министра, все еще входят министры Агнешка Щигай, Марек Кухциньский, Михал Дворчик, Адам Гофман, Лукаш Шрайбер, Шимон Шиньковський вель Сенк, Влодзимеж Томашевский и Михал Вуйцик. Одиннадцать из 28 членов Совета министров сейчас находятся в должности без портфеля.

Столько министров не было ни в одном польском правительстве. После 1989 года самыми многочисленными были правительства начала 1990-х годов (Тадеуша Моравецкого – 24 и Анны Сухоцкой – 25 членов).

В 2018 году, включая заместителей министров и государственных секретарей в офисе премьер-министра, общее количество членов правительства превысило 125 человек. Тогда премьер-министр распорядился сократить его примерно на 20%. Планировалось сократить количество должностей до 100, но это удалось лишь на некоторое время.

Сегодня, кроме 28 конституционных членов, в состав правительства входят также 76 заместителей министров в отдельных министерствах и десяток чиновников такого ранга в канцелярии президента. В целом правительство в таком понимании насчитывает 115 человек.

Стоит также помнить, что количество уполномоченных, назначаемых правительством и премьер-министром по отдельным вопросам, также постоянно растет. Если раньше их количество колебалось в пределах 50, то сегодня таких уполномоченных уже 60.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в среду официально назначил председателя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого.