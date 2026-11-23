Крупнейший и самый влиятельный профсоюз Германии, IG Metall, объявил забастовку на этот понедельник из-за продолжающегося конфликта по заработной плате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Профсоюз призвал около 23 тысяч рабочих прекратить работу на 19 заводах в северной Германии. Среди компаний, которые, вероятно, почувствуют последствия забастовки, – Siemens, Mercedes-Benz и судостроительный завод Meyer Werft.

В аналогичной забастовке в пятницу приняли участие более 12 тысяч рабочих.

IG Metall надеется, что забастовки усилят давление на работодателей, чтобы те пошли на уступки, в частности в отношении повышения заработной платы на 5%.

На данный момент работодатели предложили единовременную выплату в следующем году и повышение заработной платы на 1,3% с июля 2028 года.

По всей Италии 20 ноября прошли всеобщая забастовка и демонстрации – представители профсоюзов заявили об участии 1,5 млн человек в сотнях городов.

В Испании профсоюзы железнодорожников 17 ноября объявили новую 24-часовую забастовку с требованием повышения безопасности на железнодорожных путях Испании после аварии в Урде в провинции Толедо, в которой погибли 69 человек.