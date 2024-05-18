Противники закона об "иноагентах" продолжают протесты в Тбилиси

18 мая в Тбилиси пройдет сразу несколько акций и маршей против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

Протестующие соберутся возле парламента, но перед этим пройдут в законодательный орган из разных локаций.

В частности, в 15:00 запланировано шествие студентов от парка "Мзиури".

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В 17:00 пройдет организованный студентами марш к парламенту с территории, прилегающей к выставке "Экспо Джорджия", а в 18:00 к парламенту придут "белые халаты" – врачи, медсестры и другие медицинские работники.

"Мы не устанем и продолжим протестовать против "российского закона" в других частях города", – заявляют организаторы акций.

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

Массовые протесты в Грузии против закона, который, по словам ЕС, не соответствует ценностям Евросоюза и отдаляет страну от вступления в объединение, продолжаются больше месяца.

Накануне противники закона не протестовали, поскольку в Тбилиси при поддержке партии власти прошло шествие, посвященное Дню святости семьи.

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