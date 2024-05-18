В партии Шольца призвали к защите неба Украины с территории НАТО

В Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца начали раздаваться голоса за то, чтобы западные войска приняли участие в защите от российских воздушных ударов по Украине.

Таким мнением с изданием Spiegel поделился эксперт СДПГ по вопросам обороны Джо Вайнгартен, пишет "Европейская правда".

Депутат призывает к оказанию помощи украинским вооруженным силам отражать воздушные атаки России в том числе и при поддержке Германии.

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"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным размещение немецких зенитных ракетных войск на территории НАТО на границе с Украиной с целью защиты воздушного пространства над Западной Украиной – например, с помощью систем Patriot", – сказал Вайнгартен в интервью изданию.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина могла противостоять российскому нападению", – добавил социал-демократ, который является членом комитета Бундестага по вопросам обороны.

По его словам, учитывая массированные российские обстрелы недостаточно поставлять системы противовоздушной обороны и боеприпасы в прифронтовые регионы. Ограниченные ресурсы украинской противовоздушной обороны могли бы использоваться более эффективно, если бы страны НАТО обеспечили безопасность воздушного пространства на западе охваченной войной страны, отметил депутат.

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине.

"Мы должны агитировать за такую поддержку и участие у ближайших соседей Украины, прежде всего в Польше, Словакии и Венгрии", – считает немецкий политик.

Впрочем, лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених недавно четко высказался против защиты воздушного пространства Украины со стороны НАТО. "Парламентская фракция СДПГ на это не согласится", – сказал Мютцених.

Теперь, впервые, с таким требованием выступают и депутаты СДПГ. "Украина также защищает немецкую свободу, мы не должны отказываться от нее сейчас", – предупредил Вайнгартен.

Его коллега по парламентской группе Андреас Шварц называет противовоздушную оборону "ахиллесовой пятой" украинской армии. "В Украине не хватает оборонительных систем и ракет для защиты важной инфраструктуры и населения", – говорит Шварц.

Поэтому, по его словам, необходимо рассматривать альтернативы: "Это также включает в себя идею обеспечения обороны Украины со стороны стран-членов альянса НАТО".

Депутаты от других коалиционных партий – Зеленых и СвДП – ранее выражали симпатию к предложению защитить западные регионы Украины с территории НАТО.

Федеральное правительство Германии отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.