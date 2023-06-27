Эстония хочет прекратить выпуск монет в 1-2 цента для защиты окружающей среды

Банк Эстонии хочет прекратить выпуск монет достоинством 1 и 2 цента для защиты окружающей среды и упрощения работы продавцов.

Об этом ERR сообщил глава отдела наличных и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, пишет "Европейская правда".

По его словам, финансовое учреждение хочет изменить правила округления, что устранит необходимость в монетах 1-2 цента, для чего Европейской комиссии нужно централизованно ввести правило округления цен с точностью до пяти центов.

"Но, к сожалению, в настоящее время не все страны согласны на это. Хотя некоторые стран уже ввели у себя правила округления: Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Италия и недавно Словакия", – рассказал Роосве.

Он также отметил, что одно – и двухцентовые монеты, которые составляют почти 60% находящихся в обращении монет, исчезают из обращения, ведь с ними обычно совершается одна сделка, когда их дают как сдачу. При этом красные монеты наносят больший вред окружающей среде, чем, к примеру, двухевровые монеты.

Роосве указал на то, что эту монету трудно переработать из-за ее состава, поэтому их невозможно перерабатывать, когда они приходят в негодность, в отличие от крупных монет, которые можно переплавить и отчеканить заново.

Ранее сообщалось, что редкую древнегреческую монету продали за рекордные шесть миллионов долларов на аукционе, который состоялся 19 мая в аукционном доме Numismatica Ars Classica в Цюрихе.