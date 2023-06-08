Премьер Британии: Путин нас не переждет, НАТО не сдастся

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки Украины, чтобы не дать осуществиться расчетам России об "усталости".

Об этом он сказал на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме, передает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Путин будет думать, что он может нас переждать, что Альянс устанет, истощится и сдастся. Но это – не так", – подчеркнул британский премьер.

По его мнению, если западные союзники смогут обеспечить поддержку Украины, в том числе и в долгосрочном плане, это станет мощным сигналом для президента РФ, "что нет смысла пытаться нас переждать".

"Мы никуда не уйдем. Мы будем здесь (в Украине – ред.) столько, сколько потребуется, и, надеюсь, это приблизит его к осознанию, что он должен вывести свои войска и прекратить незаконный и неспровоцированный акт агрессии", – подчеркнул Сунак.

Ранее Сунак заявлял, что попытки заморозить войну в Украине на том этапе, на котором она находится,"абсолютно неправильны" и должны быть прекращены.

Он также подчеркивал, что Украина должна не только выиграть войну, но и достичь длительного и справедливого мира.