Разведка Британии подсчитала ежедневные потери армии РФ

Британская разведка оценивает средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины в примерно 400 военных в день и отмечает, что медицинская система, скорее всего, оказалась неготова к наплыву раненых.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 10 июля.

РФ почти точно испытывает проблемы с оказанием помощи пострадавшим на поле боя в условиях, когда последние 17 месяцев средние потери за день составляют около 440 человек, информирует разведка (отметим, в англоязычной терминологии слово casualties может включать убитых и раненых; поэтому неизвестно, данная оценка включает потери только ранеными, или совокупные).

"Наплыв раненых с фронта, скорее всего, сорвал нормальное предоставление медицинских услуг в некоторых гражданских больницах России, особенно в приграничных с Украиной регионах. Вероятно, значительное количество военных госпиталей резервируют для пострадавших из офицерского состава", – отмечают в обзоре.

Вспоминают и заявления руководителя подразделения по медицинской подготовке компании "Калашников" о том, что вероятно 50% смертей российских военных на поле боя можно было бы предотвратить, если бы раненым правильно оказали первую помощь.

"Очень медленная эвакуация в сочетании с ненадлежащим использованием грубого жгута, включенного в снаряжение, по сообщениям является главной причиной летальных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить", – констатирует разведка.

В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала, как СМИ РФ меняли риторику, освещая мятеж группы Вагнера.