Почему отмена Альянсом ПДЧ для Украины не гарантирует быстрого вступления в НАТО

Вильнюсский саммит НАТО 2023 года мог принести общую геополитическую победу и Украине, и самому Альянсу – но, к сожалению, стал символом упущенных возможностей.

Его решение по Украине можно описать двумя словами: стратегическая неопределенность. Оно оставляет открытыми абсолютно все сценарии дальнейших отношений Украины и НАТО.

О том, какие именно проблемы спрятаны в решении саммита НАТО по Украине, а также как действовать Киеву, чтобы использовать все возможности их преодолеть читайте в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что следует делать Украине.

Одна из претензий, звучавших по итогам первого дня саммита НАТО – это неискренность заявлений и объяснений от руководства Альянса.

История с Планом действий по членству (ПДЧ) для Украины иллюстрирует это как нельзя лучше.

НАТО формально отменило для Украины требование выполнения ПДЧ, подтвердил генсек Йенс Столтенберг. Но, к сожалению – только формально.

Потому что одновременно Альянс ввел новый этап, который будет действовать только для Украины – некий "заменитель ПДЧ" – "адаптированная Годовая национальная программа (ГНП)".

Формат ГНП, который почему-то выбрал Альянс – это худший возможный вариант. Годовые национальные программы – это аналог Плана действий по членству, который в свое время изобрели для Украины, чтобы бюрократическими путями обойти решение Бухареста-2008.

Годовая национальная программа – это огромный перечень задач на десятки страниц, копирующий структуру ПДЧ. Этот документ в его нынешнем виде по дизайну нереально выполнить, а возможно лишь "демонстрировать прогресс в выполнении".

Источники ЕП, впрочем, обращают внимание на то, что в решении НАТО речь идет об "адаптированном РНП", поэтому формат может измениться. Решения об этом изменении пока нет.

Но главная проблема – то, что идея ГНП заключается в длительном, многолетнем выполнении.

Это все дополнительно отрицает утверждение о том, что ПДЧ для Украины "отменили", приравняв украинский путь к финскому или шведскому. Сейчас это является просто неправдой.

Из этого объяснения становится очевидным, что именно является приоритетом для Украины в диалоге с НАТО.

И официальный Киев, и экспертное сообщество, и депутаты, и наши друзья в Альянсе должны приложить максимум усилий, чтобы убедить НАТО отказаться от нынешней "многолетней" структуры ГНП и превратить ее в ограниченный и конкретный перечень реформ, выполнение которых откроет для Украины дорогу к получению приглашения в НАТО, как только завершатся активные боевые действия с Россией.

Владимир Зеленский, похоже, уверен, что сможет убедить в этом. "Мы получим приглашение, когда позволят условия безопасности", – сказал он в среду, когда прибыл на саммит. Переговоры об этом будут продолжаться.

И сейчас есть основания для осторожного оптимизма.

Ведь Германия и США не заинтересованы в том, чтобы окончательно убивать НАТО-перспективу для Украины.

Западные чиновники, участвовавшие в переговорах, утверждают не под запись: Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?".

Можно долго и обоснованно возмущаться тем, что это означает непонимание Вашингтоном того, что же на самом деле происходит в Украине. Но самое важное – то, что после завершения войны эта преграда исчезнет. А значит, после этого резкое ускорение нашего вступления вполне реально.

Главное, чтобы к тому времени Украина не изменила курс и стремления и показала реформами, что вступление в НАТО – это наша реальная цель.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что следует делать Украине.