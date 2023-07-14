Как польский бизнес будет реагировать на предвступительные переговоры Украины с ЕС

Запрет украинского агроэкспорта в Польше сделал актуальным вопрос, как польский бизнес оценивает и относится к европейской интеграции Украины?

Ответ на вопрос искал руководитель киевского офиса Польского союза предпринимателей и работодателей Назар Бобицкий, который имеет личный опыт общения с представителями польских компаний и бизнес-ассоциаций. Обо всем этом – в колонке Европейская интеграция Украины глазами польского бизнеса: к чему надо готовиться Киеву.

По мнению автора колонки, основными движущими факторами поддержки со стороны польского бизнеса европейского вектора Украины являются:

– ощущение солидарности и общности судьбы перед внешним, конкретным источником угроз и рисков для безопасности и стабильности обоих обществ, а следовательно, стабильности и предсказуемости делового режима для польского бизнеса как в Украине, так и в долгосрочной перспективе – в самой Польше и регионе в целом;

– членство Украины в ЕС рассматривается как лучшая гарантия экономической безопасности и процветания Польши;

– польский бизнес проявляет особую заинтересованность предвступительными переговорами, их динамикой, особенностями и условиями этих переговоров, ведь они определят условия интеграции украинской экономики во внутренний рынок ЕС.

"Надо быть откровенным. Этот интерес имеет неоднозначный характер", – предупреждает Назар Бобицкий.

По его словам, разные слои польского бизнеса по-разному оценивают влияние, которое будет иметь для польской экономики вступление Украины в ЕС. При этом он отмечает, что консенсус очевиден: влияние будет, оно будет масштабным, и к нему надо готовиться уже сейчас.

Чего стоит ждать от польского бизнеса в публичной плоскости, по линии коммуникации внутри страны, на двустороннем и европейском уровнях?

"Это будет смешанный и неоднозначный процесс. Неизбежными будут негативные сигналы отдельных секторов польского бизнеса, которые объективно столкнутся с трудностями приспособления к конкуренции со своими украинскими бизнес-коллегами в условиях отсутствия традиционных таможенных барьеров или нетарифных требований", – считает руководитель киевского офиса Польского союза предпринимателей и работодателей.

Вероятно, предполагает автор колонки, это могут быть секторы первичной обработки продукции, транспортная отрасль, отдельные секторы услуг, например в отдельных высококвалифицированных категориях.

Бобицкий добавляет, что значительное влияние на такие голоса будет оказывать также политическая жизнь Польши, динамика избирательных кампаний или парламентской деятельности между выборами, как и в любой другой развитой европейской демократии.

Но такие отдельные негативные импульсы со стороны отдельных секторов не должны нас расстраивать, успокаивает эксперт.

По его словам, очень значительная часть польского бизнеса чрезвычайно заинтересована в возможностях, которые появляются в связи с ожидаемой либерализацией экономических контактов с украинскими партнерами в рамках общего для обеих стран внутреннего рынка ЕС.

Итак, что ожидается от предвступительных переговоров и их участников?

"Прежде всего это – максимальная транспарентность и эффективная обратная связь с гражданским обществом, бизнесом во время предвступительных переговоров, учет позиций бизнеса, открытость к диалогу.

Но самое важное – все стороны должны быть готовы к взаимному компромиссу в духе общей европейской судьбы при согласовании наиболее чувствительных вопросов участия Украины в общем рынке ЕС", – резюмирует автор колонки.

Такой дух компромисса и способность видеть "лес за деревьями" является типичным и важным фактором процесса принятия решений в Брюсселе, отмечает руководитель киевского офиса Польского союза предпринимателей и работодателей.

Подробнее – в колонке Назара Бобицкого Европейская интеграция Украины глазами польского бизнеса: к чему надо готовиться Киеву.