Чехия хочет изменений в предложенную антикоррупционную директиву ЕС

Чехия выступает против части новой антикоррупционной директивы Евросоюза.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия предложила проект директивы в мае. Она предусматривает создание специализированных антикоррупционных органов ЕС, гармонизацию определений того, какие правонарушения считаются коррупционными и какие санкции применяются в отношении них, чтобы в этих вопросах не было существенных различий в разных странах ЕС.

Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что в целом Прага ценит намерения Еврокомиссии, но считает отдельные части директивы "проблемными" и сомневается в них.

"В рамках дискуссий по проекту мы будем пытаться изменить проект так, чтобы наши предостережения учли", – отметил министр.

Сенат парламента Чехии согласился с позицией правительства и на голосовании на прошлой неделе тоже отклонил проект.

В частности, предостережение вызвало введение в качестве наказания лишения права участвовать в выборах и вопрос снятия иммунитета с действующих чиновников. В Сенате заявили, что ЕС не имеет компетенции внедрять такие меры.

"Директива должна быть одобрена в форме, которая будет высокого юридического и технического качества и с четким определением правонарушений", – отметил чешский Сенат.

Напомним, последним самым громким коррупционным скандалом в ЕС стал так называемый "Катаргейт", когда среди подозреваемых в лоббизме в пользу Катара оказалась вице-президент Еврокомиссии.

Скандал начался в декабре прошлого года, когда Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, по обвинениям в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.