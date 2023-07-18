Британия упрощает получение виз для строителей из-за нехватки рабочих рук

Правительство Великобритании добавило в список "дефицитных" ряд профессий строительной отрасли, что должно упростить получение виз для специалистов, которые хотят работать в Британии.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Правительство ослабило визовые требования для работников ряда сфер, где ощущается наибольшая нехватка рабочих рук. В этот перечень добавили каменщиков, специалистов по укладке кровли, столяров, штукатуров и некоторые другие строительные профессии, а также отдельные специальности в рыболовецкой отрасли.

Ранее в списке были работники сферы ухода, инженеры, веб-дизайнеры, специалисты лабораторий и некоторые другие медицинские профессии.

Строительная отрасль в Британии уже длительное время испытывает нехватку работников, но ситуация особенно осложнилась после Brexit – поскольку граждане стран ЕС больше не могли приезжать работать без визы, а затем многие европейцы вернулись домой из-за пандемии коронавируса.

После этого решения премьера Риши Сунака вероятно ждет новая волна критики от однопартийцев, поскольку консерваторы обещали снижать миграцию.

В 2022 году иммиграция в Британию достигла рекордных 606 тысяч, на 24% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщалось, также Лондон готовится автоматически продлить вид на жительство тех европейцев, которые остались жить и работать в стране после выхода Британии из ЕС и еще не имеют постоянного вида на жительство.

Последний опрос показал, что рекордное количество британцев считают Brexit ошибкой.