ЕС предлагает 4-летний "спецсчет" для военной поддержки Украины на 20 млрд евро

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в четверг обсудили создание "отдельной составляющей" Европейского фонда мира для обеспечения долгосрочных потребностей Украины в обороне.

Об этом журналистам заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как пояснил Боррель, Евросоюз сейчас сосредоточен на том, чтобы превратить нынешнюю поддержку Украины "в долгосрочное обязательство в сфере безопасности". Он намекнул, что это связано с "обязательствами по безопасности", которые ЕС может предложить Украине.

"Мы предложили создать отдельную секцию в рамках Европейского фонда мира для предоставления до 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет на оборонные нужды Украины", – объявил топ-дипломат ЕС.

По его словам, это позволит использовать для поддержки Украины тот же инструмент, который "очень хорошо работал и работает", но он будет иметь отдельное финансирование именно для украинских оборонных нужд и будет рассчитан сразу на многолетнюю перспективу.

Боррель добавил, что вопрос обсудят подробнее в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел страны ЕС в Толедо. Как ранее писали СМИ, Евросоюз стремится к одобрению инициативы до осени.

Хотя через Европейский фонд мира Евросоюз уже и так предоставляет аналогичную помощь Украине, она осуществляется через транши, которые могут блокироваться отдельными государствами-членами. Кроме того, объем фонда быстро исчерпывается, и лишь недавно его пришлось увеличивать.

Напомним, еще в конце июня Боррель предлагал планировать военную поддержку Украины со стороны ЕС как долгосрочный проект, направленный на стратегическое укрепление ее обороноспособности.