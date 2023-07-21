Эрдоган верит, что "зерновую сделку" продлят после его переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам после возвращения из турне по странам Персидского залива, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган рассказал, что Анкара продолжает контакты с Москвой, в частности на уровне МИД.

Он также намерен обсудить продолжение "зерновой сделки" с Путиным как по телефону, так и во время его визита в Турцию, который запланирован на август.

"Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в частности рост мировых цен на продовольствие, голод и новая волна миграции. Мы продолжим брать на себя инициативу, чтобы предотвратить подобное стечение обстоятельств. Верю, что переговоры с господином Путиным помогут обеспечить продолжение этой гуманитарной инициативы. У него также есть определенные ожидания от западных стран, и те, в свою очередь, должны принять соответствующие меры", – сказал Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что его страна приложит все усилия, в том числе дипломатические, для восстановления "зерновой сделки".

Он уверен в том, что благодаря усилиям удастся обеспечить продление соглашения по "зерновому коридору".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение Россией морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.