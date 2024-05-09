Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, где в частности обсудит войну в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Венгрию, где в четверг встретится с ее премьером Виктором Орбаном в рамках своего первого европейского турне за последние пять лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На повестке дня визита главы КНР будет война в Украине и инфраструктурные проекты между Пекином и Будапештом.

Венгрия является важным партнером Китая в торговле и инвестициях, в отличие от других стран ЕС, которые рассматривают возможность уменьшения зависимости от второй по величине экономики мира.

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Более того, отношения между Будапештом и Пекином выходят за рамки торговли и инвестиций, поскольку в феврале КНР предложила Венгрии сотрудничество по вопросам общественной безопасности и правоохранительной деятельности.

Орбан начал работать над сближением своей страны с Пекином сразу после прихода к власти в 2010 году. Теплые политические отношения превратились в инвестиции примерно через 10 лет, когда производители аккумуляторов и электромобилей начали размещать производство в Венгрии.

Один из крупнейших инвесторов, компания CATL, строит в Дебрецене завод по производству аккумуляторов стоимостью 7,3 млрд евро, а китайский производитель электромобилей BYD в конце прошлого года объявил, что строит свой первый европейский завод в городе Сегед.

Перед визитом в Венгрию на этой неделе Си Цзиньпин опубликовал в провластных венгерских СМИ статью, где в приподнятых тонах описывает 75-летие дипломатических отношений между двумя странами.

Напомним, в конце прошлой недели лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершил государственный визит в Сербию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Венгрия планирует подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время трехдневного визита президента Си Цзиньпина.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто опроверг информацию о том, что Си может поехать в южный город Печ, чтобы объявить об инвестициях китайского автопроизводителя Great Wall Motor.