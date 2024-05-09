В Италии подтвердили, что имеют требование к Косово для его вступления в Совет Европы

Итальянский посол в Сербии Лука Гори заявил, что для членства Косово в Совете Европы "еще не пришло время" и для этого нужно выполнить условие о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит N1.

Посол Гори отметил, что Рим будет выступать за откладывание вступления Косово в Совет Европы, поскольку считает, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов является ключевым элементом нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

"Если в достижении этой цели нет существенного прогресса, то еще не время ставить вопрос о вступлении Косово в Совет Европы... Это позиция, которую Италия заняла вместе с Францией, Германией и другими странами ЕС, и этого мы пытаемся достичь в Страсбурге", – отметил посол.

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"Мы пытаемся подтолкнуть власти Косово к сдвигам в вопросе Ассоциации, но пока не видели никакого прогресса", – добавил посол.

До этого перечень стран, которые давят на Косово, называли только неофициально и непосредственно упоминали только Францию и Германию.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти публично говорил о давлении партнеров и раскритиковал требование, утверждая, что оно не имеет ничего общего с членством в Совете Европы.

Напомним, 16 апреля Парламентская ассамблея СЕ большинством голосов одобрила доклад о соответствии Косово критериям членства в этой организации.

Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров Совета Европы двумя третями голосов. Его заседание состоится в Страсбурге 16 мая.

Сербия угрожала выходом из Совета Европы, если туда примут Косово.

Подробнее на эту тему – в статье: Сербию изолировали в Европе. Что показало решение ПАСЕ о "признании" Косово.