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Полиция разогнала пропалестинский протест студентов в университете Амстердама

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Новости — Четверг, 9 мая 2024, 08:58 — Андрей Синявский

Спецназовцы разогнали пропалестинских демонстрантов в университете Амстердама, которые протестуют против военной операции Израиля в Газе, направленной против террористической группировки ХАМАС после его нападения на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает, что протестующие на импровизированных баррикадах из столов, кирпичей и деревянных поддонов использовали огнетушители, чтобы оттеснить полицию.

В то же время спецназовцы били протестующих дубинками и сносили баррикады, вытесняя студентов под крики "Позор!".

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Накануне пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

В понедельник университет заявил, что имеет программы обмена с тремя университетами Израиля, которые приостановлены из соображений безопасности, и сотрудничает с израильскими учеными или компаниями в восьми различных европейских исследовательских проектах.

Ранее полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые расположились в Амстердамском университете.

Накануне в Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.

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