Полиция разогнала пропалестинский протест студентов в университете Амстердама

Спецназовцы разогнали пропалестинских демонстрантов в университете Амстердама, которые протестуют против военной операции Израиля в Газе, направленной против террористической группировки ХАМАС после его нападения на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает, что протестующие на импровизированных баррикадах из столов, кирпичей и деревянных поддонов использовали огнетушители, чтобы оттеснить полицию.

В то же время спецназовцы били протестующих дубинками и сносили баррикады, вытесняя студентов под крики "Позор!".

Реклама:

BREAKING:



Dutch riot police storming the anti-Israel students and activists in the “Liberated Zone” at the University of Amsterdam.



Students complain about “police brutality” as the both batons and shields are used by the police to disperse the mob



🇳🇱🇮🇱 pic.twitter.com/3tLxU15ZfR — Visegrád 24 (@visegrad24) May 8, 2024

Накануне пропалестинские протестующие построили баррикады в университете Амстердама, используя парты и ограждение, чтобы заблокировать вход со стороны канала в самом центре города, и пообещали оставаться на месте до тех пор, пока учебное заведение не разорвет все связи с Израилем.

В понедельник университет заявил, что имеет программы обмена с тремя университетами Израиля, которые приостановлены из соображений безопасности, и сотрудничает с израильскими учеными или компаниями в восьми различных европейских исследовательских проектах.

Ранее полиция задержала около 140 человек во время разгона пропалестинских демонстрантов, которые расположились в Амстердамском университете.

Накануне в Берлине полиция разогнала пропалестинских демонстрантов, которые заняли внутренний двор Свободного университета немецкой столицы.

Напомним, во Франции пропалестинские акции охватили ряд филиалов Sciences Po и сосредоточились преимущественно в университете в Париже; протест был также в Сорбонне.