Полиция разогнала пропалестинский протест студентов в университете Амстердама

Спецназовцы разогнали пропалестинских демонстрантов в университете Амстердама, которые протестуют против военной операции Израиля в Газе, направленной против террористической группировки ХАМАС после его нападения на Еврейское государство 7 октября 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Со ссылкой на местное телевидение агентство сообщает, что протестующие на импровизированных баррикадах из столов, кирпичей и деревянных поддонов использовали огнетушители, чтобы оттеснить полицию.

В то же время спецназовцы били протестующих дубинками и сносили баррикады, вытесняя студентов под крики "Позор!".

