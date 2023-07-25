Санду о расследовании по слежке РФ в Молдове: Спецслужбы в курсе

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала журналистское расследование о масштабной слежке спецслужб РФ через посольство в Кишиневе.

Об этом она сказала на брифинге для прессы во вторник, 25 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, спецслужбы Молдовы в курсе информации о шпионаже России.

"Эта информация известна нашим спецслужбам. В подходящее время они расскажут подробности и предложат решение этой проблемы", – добавила она.

Напомним, в свежем расследовании Jurnal TV и The Insider говорилось, что на крыше российского посольства в Молдове установлены десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы РФ используют для слежки.

После этого МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова, чтобы получить объяснения действий российских спецслужб в Кишиневе.

В апреле Центр "Досье" опубликовал расследование, в котором говорилось, что спецслужбы РФ установили в странах Европы систему слежки с помощью антенн на посольствах, которые обслуживали высланные из этих стран российские дипломаты.