ЕС начал расследование в отношении Microsoft из-за популярного сервиса видеоконференций

Европейская комиссия в четверг объявила о начале расследования в отношении компании Microsoft на предмет несправедливой конкуренции ее программы Teams с другими приложениями для видеоконференций.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Расследование в ЕС инициировала поданная еще в 2020 году жалоба компании Slack Technologies, разработчика другого популярного сервиса обмена сообщениями Slack.

Она утверждала, что Microsoft злоупотребляет своим господствующим положением для устранения конкуренции на рынке сервисов для видеоконференций, интегрировав Teams в свой офисный пакет Office. Официально такой шаг объяснялся повышением производительности сервиса.

"Еврокомиссия обеспокоена тем, что корпорация Microsoft может предоставлять Teams преимущество в распространении, не предоставляя клиентам выбора, включать ли доступ к этому продукту при подписке на свои пакеты для повышения производительности", – отмечают в исполнительном органе ЕС.

В связи с этим там начали проверку на предмет нарушения статьи 102 Договора о ЕС о запрете злоупотребления доминирующим положением компаний.

Европейский Союз активно усиливает контроль над крупными технологическими компаниями, утверждая, что их доминирование ставит под угрозу персональные данные европейских пользователей, а также распространение дезинформации.

До 25 августа должен вступить в силу Акт ЕС о цифровых услугах, который накладывает серьезные обязательства на то, как крупнейшие мировые платформы обращаются со свободой слова.