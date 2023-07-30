В Турции за некачественное строительство в зоне смертельных землетрясений арестовали 351 человека

Турецкие суды арестовали 351 человека в результате расследований о причастности строительного бизнеса к значительным разрушениям во время мощных землетрясений, произошедших на юге Турции в феврале.

Об этом заявил министр юстиции страны Йылмаз Тунч, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

6 февраля мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 балла разрушили части Турции и Сирии, повлекшие гибель почти 60 тысяч человек в обеих странах.

По словам Тунча, в рамках расследований в отношении 1 757 человек, которые считаются причастными причастны к некачественному строительству зданий, разрушенных землетрясениями, 351 человек был арестован судом, тогда как 642 были задержаны, но освобождены с испытательным сроком.

Министр юстиции заявил, что расследование занимает много времени, поскольку экспертам нужны образцы из зданий, чтобы помочь судам определить, кто несет ответственность за их разрушение.

На этой неделе турецкий суд освободил семерых подозреваемых, которые ранее были арестованы в рамках расследования обвала жилого комплекса "Галерея" в Диярбакыре во время февральских землетрясений. Расследование, проведенное Главной прокуратурой Диярбакыра, имело целью выявить любую халатность, связанную с обвалом зданий.

Обрушение жилого комплекса "Галерея" привело к гибели 89 человек, еще 22 получили ранения. Расположенный в районе Енишехир юго-восточного города Диярбакыр, комплекс состоял из торгового центра на первых четырех этажах и 128 жилых квартир на остальных восьми этажах.

В феврале сразу после трагедии Министерство юстиции Турции объявило о создании бюро расследования преступлений, связанных с землетрясением.

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