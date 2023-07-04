Доброволец из Литвы умер после полученных ранений в Бахмуте

В одной из больниц Киева 3 июля умер доброволец из Литвы Валериюс Полковниковас, который получил ранения в ходе боев в районе Бахмута.

Об этом в Facebook написал друг погибшего, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я получил печальную весть. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений умер Валериюс Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", – отметил он.

Паулюкайтис также призвал помочь родителям погибшего, которые находятся в трудном материальном положении.

Как сообщает LRT, Полковниковас воевал в Украине несколько месяцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в соцсетях также сообщил о смерти литовского добровольца, но впоследствии удалил пост.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что сотрудники посольства в Украине выехали в больницу, где получили подтверждение о смерти гражданина Литвы.

По данным министерства, посольство не располагает информацией о том, что погибший гражданин Литвы умер от полученных травм.

Литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками мужчины и правоохранительными органами.

Напомним, в апреле стало известно, что двое граждан Литвы, служащих в Интернациональном легионе обороны Украины, получили ранения во время боевых действий.под городом Бахмут Донецкой области.