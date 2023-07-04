Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай для встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и другими официальными лицами.

Об этом заявил посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам в отраслях, где мы сотрудничаем, конкурируем", – сказал Толедо.

По его словам, Боррель начнет визит в Китай 10 июля.

Европейский дипломат отметил, что Брюссель продолжит поднимать "стратегические вопросы" с Китаем, включая практику соблюдения прав человека и развязанную Россией войну в Украине.

Стороны продолжат диалог по экономическим и торговым вопросам, вероятно, в сентябре, и могут провести саммит лидеров в конце года, добавил он.

Напомним, в итоговом документе саммита ЕС лидеры государств-членов Европейского Союза согласовали принципы отношений с Китаем, в которых в частности призвали его повлиять на Россию в контексте полномасштабной войны в Украине.

Сам Боррель в мае заявлял, что министры иностранных дел государств-членов ЕС согласились с обновлением стратегии в отношении Китая, которая признает его как конкурента и соперника, но одновременно призывает к диалогу по вопросам, представляющим взаимный интерес.