Разведка Британии: РФ "спрятала" почти 40 самолетов после удара Украины по аэродрому "Кущевская"

Из-за украинской атаки по аэродрому "Кущевская" РФ была вынуждена отвести из этого района примерно 40 самолетов различных типов и рассредоточить их на многочисленных аэродромах подальше от линии фронта.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании относительно российско-украинской войны, сообщает "Европейская правда".

Как отметили британские обозреватели, влияние этого рассредоточения вряд ли будет сразу очевидным или драматическим. Однако Украина уже продемонстрировала способность наносить удары значительно дальше вглубь России, чем эти точки рассредоточения.

То, что Россия пошла на эти меры, означает, что продолжительность вылетов ее самолетов придется увеличить, чтобы сохранить такое же постоянство на поле боя, как было до сих пор.

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Это, в свою очередь, потребует использовать больше топлива и увеличит расходы, а также нагрузку на экипажи.

30 апреля в Минобороны Британии допустили, что атака Украины на российский аэродром "Кущевская" на Кубани заставит Россию рассредоточить истребители и перераспределить средства противовоздушной обороны.

Также британская разведка оценила российские потери в полномасштабной войне против Украины в 450 тысяч убитыми и ранеными.