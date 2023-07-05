Шольц и Байден созвонились перед саммитом НАТО
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.
Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".
Согласно информации, они обсудили ряд вопросов, которые лидеры будут рассматривать на саммите, "в том числе пути дальнейшего укрепления Альянса".
Шольц и Байден "выразили надежду на продолжение этих разговоров с членами Альянса в Вильнюсе", сказано в сообщении Белого дома.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужен очень четкий и понятный сигнал на саммите в Вильнюсе, что Украина может стать равноправным членом НАТО после войны.
Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас - даже если страна присоединится к Альянсу после войны.
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