Шольц и Байден созвонились перед саммитом НАТО

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц во вторник обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Согласно информации, они обсудили ряд вопросов, которые лидеры будут рассматривать на саммите, "в том числе пути дальнейшего укрепления Альянса".

Шольц и Байден "выразили надежду на продолжение этих разговоров с членами Альянса в Вильнюсе", сказано в сообщении Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужен очень четкий и понятный сигнал на саммите в Вильнюсе, что Украина может стать равноправным членом НАТО после войны.

Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас - даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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