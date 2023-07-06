Что грозит Украине в отношениях с Польшей

Уже вскоре проблем у Украины в отношениях с Польшей может стать больше. Ведь уже осенью в Польше пройдут парламентские выборы, по результатам которых "золотую акцию" и возможность влияния на политику страны может получить откровенно антиукраинская партия "Конфедерация".

О том, насколько весомы риски резкой коррекции отношений Польши и Украины редактор ЕвроПравды Юрий Панченко пообщался с политобозревателем Dziennik Gazeta Prawna Михалом Потоцким.

Полная версия разговора – на нашем Youtube-канале, а ключевые тезисы – в материале "Золотая акция" у врагов Украины: какие риски несут парламентские выборы в Польше.

Хотя дата парламентских выборов еще не озвучена, скорее всего, это будет октябрь.

Есть три базовых сценария, которые более-менее одинаково вероятны: правящая партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (ПиС) в третий раз получит монобольшинство; большинство получит проевропейская оппозиция; если "золотую акцию" получит крайне правая "Конфедерация", и без их голосов невозможно будет создать любую коалицию.

Сама "Конфедерация" пока говорит, что они не готовы идти в коалицию ни с "ПиСом", ни с оппозицией. Но мы понимаем, что после выборов все изменится.

Несмотря на то, что во время этой кампании партия несколько скрывает свои геополитические взгляды, это достаточно антиевропейская и антиукраинская политическая сила.

Но сейчас они хотят отойти от своего привычного имиджа "мягко" пророссийской, антиевропейской и антиукраинской партии.

Они хотят "дойти" до новых избирателей. А для этого сейчас "Конфедерация" делает ставку на экономические ультралиберальные и либертарианские лозунги.

И это им удается. Сейчас они выросли уже с традиционных 9-10% до 13-14%.

То есть, по состоянию на сейчас они уже имеют эту "золотую акцию". И их популярность продолжает расти.

Тенденции говорят, что сейчас оппозиционная "Платформа" имеет больше шансов сформировать новое правительство.

У "ПиС" это пожалуй первая кампания с 2011-го года, где их подходы не срабатывают. Как только они разрабатывают какие-то предвыборные стратегии – оппозиция сразу на них реагирует, реагирует достаточно эффективно, и это не срабатывает.

И "ПиС", и "Платформа" одинаково проукраинские, зато они имеют немножко разные подходы.

Политику "ПиС" можно назвать проамериканско-проукраинской, а у "Платформы" она более проевропейско-проукраинская.

Проблема польской политики заключается в том, что у нас практически все партии являются внутренне авторитарными.

Очень сложно себе представить "Право и Справедливость" без Ярослава Качиньского и очень сложно себе представить "Гражданскую платформу" без Дональда Туска.

По сути, вся польская политика где-то с 2005 года – это противостояние этих двух политиков.

А вообще корни их противостояния тянутся с 1990-х или даже 1980-х годов.

Что касается аграрного кризиса, то он показал, что в Польше есть небольшая, но политически влиятельная группа, которая видит проблемы в конкуренции с Украиной.

Но этот кризис также показывает, что чем больше Украина будет интегрироваться с западными институтами, особенно с Евросоюзом, тем больше наши отношения будут отходить от российского контекста.

Польско-украинские отношения всегда были такие хорошие потому, что они всегда были где-то в российском контексте.

Подробнее о настроениях в Польше – в материале "Золотая акция" у врагов Украины: какие риски несут парламентские выборы в Польше.